وكيل "صحة مطروح" يتابع أعمال تطوير مستشفى رأس الحكمة (صور)

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن وزارة الصحة والسكان طورت مستشفى رأس الحكمة المركزي، حيث تم رفع كفاءة الأقسام الداخلية، وتشغيل العناية المركزة، عقب تجهيزها ومدها بأجهزة طبية جديدة ومتطورة، وذلك في ظل استقبال المستشفى حالات كثيرة، بقسمي الاستقبال والطوارىء من حوادث الطرق خلال موسم الصيف ولتخفيف الازدحام والعبء عن مستشفيات العاصمة، لترتدي المستشفى ثوبها الجديد، ولتقدم خدمات طبية متميزة لأهالي رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق «مطروح - الإسكندرية» بالساحل الشمالي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم تركيب أجهزة طبية وتشغيلها بالفعل ودخولها الخدمة، ويجرى حاليا متابعتها وتحديد الاحتياجات من القوة البشرية اللازمة للتشغيل وذلك استعدادا لبدء خطة تأمين الساحل الشمالي، مضيفا أنه جرى مراجعة تجهيزات الأقسام بمستشفى رأس الحكمة مع الدكتور محمد النعناعى مدير المستشفى للعمل على تشغيل وتفعيل العناية المركزة بالمستشفى، حيث إن العناية المركزة مزودة بقوة ٦ أسرّة ٦ أجهزة تنفس صناعي ٦ أجهزة مونيتور.



ووجه وكيل صحة مطروح لمدير التموين الدوائى بالمديرية، الدفع بمستلزمات التشغيل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفى بكميات تتناسب ومعدلات الأداء والتأكد من توفير الأكسجين الطبي بالشبكة المركزية والأسطوانات لحالات الطوارئ.



واطلع وكيل صحة مطروح، على معدلات تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الحديث مشيرا إلى أنه نه جرى مناقشة مدير المستشفى فى الاحتياجات الضرورية لأقسام الطوارئ ومعمل التحاليل وبنك الدم التخزينى، مؤكدا أنه تم التأكيد على توافر كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاته ومراجعة الخدمات المساعدة من المولد الكهربائي وتانك الأكسجين الطبي والمصاعد وثلاجة حفظ الموتي وغرف النفايات .



وشدد على ضرورة حصر الأعطال خلال ٢٤ ساعة وإرسالها للإدارة الهندسية بالمديرية لسرعة اتخاذ اللازم نحو إصلاح الأجهزة والأعطال لخدمة المرضى، والمترددين مشيرا إلى الالتزام بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى حفاظا على مقدم ومتلقى الخدمة الصحية، مشددا على ضرورة رفع الكهن والعهد القديمة من المستشفى بالتنسيق مع المخازن بالمديرية وبصفة عاجلة مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية والمخزنين.

وذكر أن المستشفى يجرى متابعتها بشكل يومي، وهناك تواصل مع إدارتها لتلبية جميع احتياجاتها، من أجهزة ومستلزمات وأدوية وخدمات مساعدة ونظافة ومكافحة عدوى، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة خلال الفترة الحالية مع استمرار الجاهزية خلال تنفيذ خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي ٢٠٢٣.

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