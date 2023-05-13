"الحر وسنينه".. طرق طبيعية لتحسين البصر خلال فصل الصيف

حالة من التقلبات في الطقس يعيشها المصريين، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الكثير من المشكلات الصحية، لعل أبرازها مشاكل البصر.

أوضح الخبراء بموقع "healthiest" الطبي أن خلال فصل الصيف تتعرض العيون لإجهاد شديد، خاصة الأشخاص الذين يحتم عملهم الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر لفترات طويلة، ففي السطور التالية عدد من النصائح لتحسين البصر خلال فصل الصيف.

اعرف ماذا تأكل أولًا

يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في صحة عينيك وحدّة رؤيتك، حيث تساعد الفواكه والخضروات في تحسين البصر خاصة أيام الحر الشديد.

يساعد فيتامين أ المتواجد بكثرة بالخضروات والفاكهة، في تعزيز صحة العين ، حيث تعد الخضروات الورقية من أهم مصادر اللوتين والزياكسانثين، وهي مغذيات تساعد على منع التنكس البقعي والعمى.

كما من الجيد أيضًا تناول الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز صحة عينيك من خلال تقوية أغشية الخلايا المختلفة في العين، ومنها السلمون والسردين وبذور الكتان واللوز وفول الصويا.

ممارسة تمارين العين

هناك بعض تمارين العين التي يمكن القيام بها في أي وقت، والتي تساعد في تعزيز الرؤية، فإن تدوير عينيك 10 مرات في اتجاه عقارب الساعة و 10 مرات أخرى عكس اتجاه عقارب الساعة هو أبسط تمرين موجود.

طريقة أخرى هي فرك راحتي يديك معًا بسرعة حتى تصبح دافئة، ووضعهما على عينيك لمدة 5 ثوانٍ، كرر الإجراء 3 مرات وتأكد من نظافة يديك قبل بدء التمرين.

اسمح لعينيك بالراحة والتعافي

إذا كان عملك يتطلب منك التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة، فتذكر أن تمنح النظر استراحة لمدة 10 دقائق على الأقل كل ساعة، ومن المهم أيضًا أن تحصل على قسط جيد من النوم ليلاً للسماح لعينيك بوقت كافٍ للراحة والتعافي من الضغوط الزائدة على العين.