ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بأكبر حزمة مساعدات بـ 3 مليارات دولار

أعلنت ألمانيا اليوم السبت أنها ستزود أوكرانيا بحزمة مساعدات تقارب 3 مليارات دولار لتعزيز دفاع البلاد في حربها ضد روسيا، في أكبر تعهد لبرلين بتقديم مساعدات عسكرية منذ بداية الحرب.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية في بيانها إن الحزمة قد تشمل مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية ، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة و 30 دبابة ليوبارد وطائرات استطلاع بدون طيار وذخيرة.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "بهذه المساهمة القيمة للمواد العسكرية التي تمس الحاجة إليها ، نظهر مرة أخرى أن ألمانيا جادة بشأن دعمها".

وأضاف: “نتمنى جميعًا إنهاء سريع لهذه الحرب الرهيبة التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، والتي تتعارض مع القانون الدولي. لسوء الحظ، هذا لم يلوح في الأفق بعد”، متابعا: "ستقدم ألمانيا بالتالي كل المساعدة التي في وسعها - طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار لأوكرانيا تهدف إلى "تعزيز دفاعاتها الجوية" و"الحفاظ على احتياجاتها من ذخيرة المدفعية"، مع اقتراب هجوم أوكرانيا المضاد ضد القوات الروسية.