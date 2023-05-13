السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" من تركيا يكشف أهم البرامج المقدمة من أردوغان وأوغلي

أردوغان
أردوغان

كشف أحمد زكريا، مراسل “القاهرة الإخبارية” من تركيا، أهم البرامج المقدمة من كلًا من رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، و كمال قلجدار أوغلي، زعيم المعارضة التركية، في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "أردوغان"، وعد بإعادة الاتزان للاقتصاد التركي، والتحول الحضاري، وإعادة إعمار المنطقة الجنوبية بعد الزلزال، وتحديث منظومة الدفاع التركية.

برنامج  قلجدارالانتخابي

وتابع أن برامج "قلجدار"، ضمت العلاقات الخارجية التركية ومنها الاتفاقيات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك سرعة إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم خلال عامين، وتقليل التضخم. 

وأشار مراسل القناة أن رجب طيب أردوغان، زار اليوم عددًا من الأماكن التي يغلب عليها مؤيديه في الانتخابات الرئاسية.

قلجدار إعادة اللاجئين السوريين برنامج قلجدارالانتخابي أردوغان المعارضة التركية الانتخابات الرئاسية التركية

مواد متعلقة

لماذا تعتبر انتخابات تركيا صعبة ومصيرية؟

عقب الهجوم على سفيرها.. تركيا تنقل سفارتها من الخرطوم لبورتسودان

نائب دنماركى: تركيا تمنعنى من دخول أراضيها لمراقبة الانتخابات

الجمعة.. اجتماع بين تركيا وأوكرانيا وروسيا فى إسطنبول لمناقشة مبادرة الحبوب

روسيا: سنزود تركيا بموارد الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

اختلس 270 ألف جنيه.. جنايات بورسعيد تعاقب موظف بـ"الصحة" بالسجن والعزل من الوظيفة

محافظ كفر الشيخ يكرم لجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مصرع طفل غرقا فى ترعة الإسماعيلية بمركز بلبيس بالشرقية

هند سعيد صالح تنعى الإعلامية صديقة حياتى: وجعتى قلبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

يبدأ تنفيذه «10 مساءً».. اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية