مراسل "القاهرة الإخبارية" من تركيا يكشف أهم البرامج المقدمة من أردوغان وأوغلي

كشف أحمد زكريا، مراسل “القاهرة الإخبارية” من تركيا، أهم البرامج المقدمة من كلًا من رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، و كمال قلجدار أوغلي، زعيم المعارضة التركية، في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "أردوغان"، وعد بإعادة الاتزان للاقتصاد التركي، والتحول الحضاري، وإعادة إعمار المنطقة الجنوبية بعد الزلزال، وتحديث منظومة الدفاع التركية.

برنامج قلجدارالانتخابي

وتابع أن برامج "قلجدار"، ضمت العلاقات الخارجية التركية ومنها الاتفاقيات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك سرعة إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم خلال عامين، وتقليل التضخم.

وأشار مراسل القناة أن رجب طيب أردوغان، زار اليوم عددًا من الأماكن التي يغلب عليها مؤيديه في الانتخابات الرئاسية.