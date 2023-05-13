"قوافل وفعاليات فنية" لقصور الثقافة خلال إجازة الصيف بالمحافظات

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، لإجازة فصل الصيف بالمدارس، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، التي تجوب بها الهيئة محافظات وقرى أقاليم مصر، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة في هذا الإطار مجموعة من القوافل الثقافية، تتجه إلى المناطق المحرومة ثقافيًا، لتقديم لهم خدمات متنوعة، والكشف عن المواهب من أبناء تلك المواهب وتنميتها ورعايتها، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للمواطن، والحفاظ على أبناءها من الأفكار الظلامية.

كما تقدم الهيئة العديد من العروض المسرحية، في المحافظات، لتشجيع الأطفال، والأبناء، على العودة للمسرح، اعتبارا من أنه أبو الفنون، ويرافق ذلك العديد من معارض الكتب الخاصة بقصور الثقافة، لتقديم إصداراتها بأسعار مخفضة، وإيصال الكتاب إلى القارئ أيا كان مكانه.

وتحرص قصور الثقافة، على تقديم العديد من الورش في تلك الفترة، سواء ورش رسم، أو عمارة، أو حرفية، والتي تهدف إلى الحفاظ على الحرف التراثية، وإعادة إحيائها اعتبارا من أنها تراث قومي لابد من الحفاظ عليها وتعريف كافة الأجيال القادمة به، كذلك تعليم السيدات من تلك القرى بعض من الحرف التراثية، وتسويق منتجاتهم الحرفية في المعارض المختلفة.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الندوات التوعوية، والتثقيفية للجمهور، إلى جانب الأمسيات الشعرية للشعراء سواء أبناء المحافظة التي تقوم فيها الفعاليات أو من محافظات أخرى يتم استضافتهم، كما تحتفي الهيئة برموز كل محافظة، من خلال عقد ندوات حولهم، وتكريمهم.

كما تشارك في الفعاليات التي تقدمها الهيئة خلال إجازة الصيف، فرق الفنون الشعبية التابعة لها، والتي تتألق في العروض المختلفة الخاصة بها، إلى جانب فعاليات مخصصة للطفل، بمشاركة المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة.