السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوزيب بوريل يحتج على احتمال حظر المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

اعترض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، على احتمال حظر المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، بسبب محتوى اعتبر محرضا على الكراهية ومعاديا للسامية في الكتب المدرسية الفلسطينية.

جاءت تصريحات بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم اليوم.

وقال بوريل فى تصريحات لوكالة فرانس برس إن "السلطة الفلسطينية في وضع حرج وهي معرضة لخطر الإفلاس إذا حظر تمويل الاتحاد الأوروبي، وبصفتي الممثل الأعلى لن أسمح بحصول ذلك"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

يجدر الإشارة إلى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية تبلغ 300 مليون يورو في السنة.

وعلى  الجانب الآخر، يعارض مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، المجري أوليفر فارهيلي بوريل.

وأعلن فارهيلي أمس الجمعة، أن المفوضية ستمول دراسة ثانية للكتب المدرسية الفلسطينية للتحقق من مضمونها بناء على طلب من أعضاء البرلمان الأوروبي.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي الكتب المدرسية الفلسطينية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطر الإفلاس

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