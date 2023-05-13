السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"الحياة بعد الخمسين".. أسرار الحفاظ على لياقتك البدنية فى سن الشيخوخة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الشيخوخة أمر لا مفر منه، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولاتك لوقف ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فإنها ستظهر عاجلاً أم آجلاً، حتى عندما تصل إلى العصر الذهبي للخمسين، فلا يزال بإمكانك أن تبدو بشكل أفضل .

تعتبر الحياة بعد الخمسين، من الأوقات الصعبة التي يمكن ان تمر بأي شخص، حيث يشعر أولئك الذين هم في الخمسينيات من العمر أنهم في أوج عطائهم، خاصة أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة لهم لاستخدامها والتي يمكن أن تساعدهم في تحقيق هدفهم المتمثل في الحفاظ على لياقتهم البدنية والعقلية، وفقًا لما ذكره موقع "healthdigezt" الطبي.

على الرغم من أن دخول فترة الخمسينيات من العمر قد يعني المزيد من علامات التآكل والتجاعيد في جسمك خاصة حول مفاصلك وعضلاتك لأنها تميل إلى الضعف بمرور الوقت، فلا يزال بإمكانك تجاوز هذه العقبات، فيما يلي بعض من أفضل الأسرار للحفاظ على لياقتك عندما تبلغ من العمر 50 عامًا.

 

زيادة تناول البوتاسيوم:

أوضح الخبراء، أن البوتاسيوم ضروري للحفاظ على العضلات، فلا بد أن تفقد ما لا يقل عن 10 كيلو من العضلات بسبب انخفاض هرمونات النمو والتستوستيرون، حيث يمكن أن تساعد زيادة تناولك للبوتاسيوم في الحفاظ على عضلاتك في أفضل حالاتها، لذا تأكد من إضافة الفاصوليا والبطاطا الحلوة والسبانخ إلى نظامك الغذائي لأنها تحتوي على حوالي 1000 ملليجرام من البوتاسيوم لكل كوب.

 

ممارسة التمارين الرياضية البسيطة:

بقدر ما ترغب في التمرين على الفور للحصول على النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن، فأنت بحاجة إلى أن تأخذ الأمر ببطء خاصة إذا كنت غير مواظب على ممارسة التمارين الرياضية.

 

استشارة الخبراء:

الحصول على مساعدة من معلم لياقة بدنية أو مدرب، من الأمور الهامة للحفاظ على اللياقة البدنية بعمر الخمسين، حيث يساعد على توجيه جسدك إلى المواقف المناسبة لكل تمرين لتقليل الأوجاع والآلام مع تعظيم فوائد التمرين.

 

تناول المزيد من البروتين: 

يجب أن تستهلك جرامًا من البروتين لكل كيلو جرام من وزنك المستهدف، حيث يساعد تناول البروتين على بناء الجسم بشكل صحي والحفاظ عليه من الأمراض، فإن الحفاظ على لياقتك في سن الخمسين أمر ممكن، فكل ما يتطلبه الأمر هو التفاني من جانبك والإرادة للوصول إلى أهدافك. 

الشيخوخة البوتاسيوم التمارين الرياضية البسيطة الحياة بعد الخمسين سن الشيخوخة

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