مصرع طفل رضيع سقط فى مصرف مياه في القنطرة شرق الإسماعيلية

لقي طفل رضيع مصرعه نتيجة سقوطه فى مصرف مياه فى قرية السلام دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بسقوط طفل رضيع فى مصرف مياه فى قرية السلام دائرة مركز القنطرة شرق.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان البلاغ الذى اسفر عن مصرع طفل رضيع يدعى هلال فوزى الدسوقى عام ونصف.

تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة الرضيع المتوفى.