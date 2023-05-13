السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل رضيع سقط فى مصرف مياه في القنطرة شرق الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل رضيع مصرعه نتيجة سقوطه فى مصرف مياه فى قرية السلام دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 


تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بسقوط طفل رضيع فى مصرف مياه فى قرية السلام دائرة مركز القنطرة شرق. 


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان البلاغ الذى اسفر عن مصرع طفل رضيع يدعى هلال فوزى الدسوقى عام ونصف.
تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 


جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة الرضيع المتوفى.

 

 

اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

أسامة الأزهرى: حملى على الأعناق من شعب إندونيسيا ليس تكريمًا لشخصى بل لمصر وشعبها العظيم

الأحوال المدنية تعلن عن خطوط ساخنة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والوثائق من المنازل

الجندي يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في بني سويف (صور)

"صحة الدقهلية": ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لوحدات الكلى

اعترافات قاتل عجوز المنيرة وابنتها: "نحرتهما وملقتش غير 900 جنيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف