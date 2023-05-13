السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"روائع السينما العالمية".. ندوة بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية

يستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني الأربعاء المقبل ١٧ مايو أنشطته بعرض فيلم الأستاذ والمجنون (The Professor and the madman ) ويصنف الفيلم كأحد افلام السيرة الذاتية انتاج ٢٠١٩. 

الفيلم إخراج فارهاد صافينيا و تأليف وسيناريو فارهاد صافينيا وتودكومارنيسكي التمثيل لميل جيبسون وشون بن وناتالي دورمر.

وتدور أحداثه في القرن التاسع عشر حول البروفيسور (جيمس موراي) الذي يبدء في تجميع المصطلحات المتباينة للجزء الأول من قاموس أكسفورد للغة الانجليزية وخلال عمله بجمع المصطلحات يتلقي أكثر من ١٠.٠٠٠ إدخال وكلمة من (د.ويليام مينور) المريض الجنائي والمحتجز  بأحد المصحات العقلية،وهذه الرواية تم صياغتها في عدة أعمال سينمائية وهي مقررة على بعض مدارس اللغات .

يعقب العرض ندوة يديريها الكاتب والناقد الأمير أباظة رئيس الجمعية كتاب ونقاد السينما المصرية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي يتحدث فيها عن روائع السينما العالمية. كما انه سوف يتم إهداء أعمال الروائى والكاتب د.علاء عبدالله سليمان إلى مكتبة مركز الثقافة السينمائية.

وأشارت المونتيرة منار حسني إلى أن عروض وفعاليات مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف مستمرة وان القومي للسينما يحرص على أن يكون مركز الثقافة السينمائية في استعداد دائم لاستقبال الجمهور بالعروض والندوات والورش السينمائية المتخصصة .

ومن المقرر أن يقام العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٧ مايو في تمام الساعة السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية  ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي السينما، وتقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية .

مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما منار حسني فيلم الأستاذ والمجنون افلام السيرة الذاتية

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