"لما طلعت روحي".. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط، العرض المسرحي "لما طلعت روحي" لفرقة قصر ثقافة أسيوط "النور للمكفوفين"، والذي يقام يوميا على مسرح القصر حتى ٢٠ مايو الحالي، ضمن فعاليات العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض حول إنسان طلعت روحه وبدأ يسكن جسده أرواح أخرى تتفاعل على حسب ما تفعله في الحياة والموت هو الحقيقة الوحيدة، بينما تأتي زوجته وتوضح له أنه لابد أن يكون نفسه وشخصيته فقط دون أن يتخبط أو يرتبط بأرواح أخرى.

العرض المسرحي تأليف مصطفى حمدي، أشعار محمد أبو زيد، ديكور وملابس حمدي قطب، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، استعراضات إسلام مصطفى، ألحان عبد الباري عبد العزيز، مخرج منفذ جرجس سيدهم، إخراج محمود عيد، وبطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح.

جاء العرض بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والمخرج خالد أبو ضيف، ومن إنتاج الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ويأتي في إطار دعم مواهب ذوي الهمم، وضمن فعاليات وأنشطة المسرح التي تشهدها مسارح قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة بمواقعها بالمحافظات إيمانا بدور المسرح في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

أقيمت العروض ضمن فعاليات موسم نوادي المسرح الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.