السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مارك كيميت: خسارة روسيا وضعف جيشها سبب طلبها للتفاوض مع أوكرانيا

مارك كيميت
مارك كيميت

قال مارك كيميت، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إن هناك مفاهيم خاطئة حول مد بريطانيا أوكرانيا بأسلحة بعيدة الأمد، مؤكدًا أن هناك قرارا بالإجماع اتخذته كل الدول التي تساعد أوكرانيا وهو ألا تستعمل أسلحة تصل للمدى الروسي، ولا اختلاف في السياسات بين بريطانيا وباقي الدول.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "10 داونينج ستريت"، مع الإعلامية جمانة هاشم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا لن تستطيع إكمال الحرب مع روسيا دون دعم الغرب، وإن أساءت استخدام الأسلحة الممنوحة لها بشكل غير المتفق عليه فإنه ستخسر دعم الدول الغربية.

وأكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، أن روسيا تعرض المفاوضات لأنها تخسر، والجيش الروسي أثبت أنه ليس لديه كفاءة ولذا يستعينون بالمرتزقة في حربهم مع أوكرانيا.

وتابع أن المفاوضات مع أوكرانيا لها شروط ومن أهمها انسحاب الجيش الروسي من شبه جزيرة القرم، مؤكدًا أن أمريكا ليس لديها مصلحة في استمرار الحرب.

روسيا المفاوضات الجيش الروسي كفاءة أوكرانيا دعم الغرب

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