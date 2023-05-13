مكرم خورى: صفقات السلاح بين بريطانيا وأوكرانيا تجاوزت 9 مليارات دولار

قال مكرم خوري، متخصص في العلاقات الدولية، إن بريطانيا غير ملزمة بقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا خاصة بعد خروجها من الاتحاد.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "10 داونينج ستريت"، مع الإعلامية جمانة هاشم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا لديها علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كبيرة وتتعامل معها بكرامة كبيرة جدًا وتقوم بدورها، مؤكدًا أن بريطانيا لديها أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي بعدها فرنسا وإيطاليا، كما أنها منتجة للأسلحة.

وأوضح أن ما توفره بريطانيا من أسلحة لأوكرانيا هي صفقات عمل، مشيرًا إلى أن صفقات السلاح بينهما تجاوزت 9 مليارات دولار، وكل يوم تستمر فيه الحرب بأوكرانيا تزداد عدد السنوات التي تكون فيها أوكرانيا مدِينة لبريطانيا والدول الأخرى وذلك إن بقيت كاملة.