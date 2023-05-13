الجندي يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في بني سويف (صور)

شهد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والداعية الإسلامي، الحفل الختامي لمسابقة المليون جنيه لحفظة القرآن الكريم بمستوياتها الثلاث لأبناء مراكز ببا والفشن وسمسطا.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية رجل الأعمال محمد إبراهيم الشنراوي رئيس مجلس أمناء النؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد الله على مبروك عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة جمعية طلاب العلا.

وشهد الاحتفالية حضور عدد كبير من حفظة القرآن الكريم من الثلاث مراكز بالمحافظة والأهالي وممثلي الأوقاف والكنيسة والقيادات التنفيذية والشعبية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم التي تلاها الشيخ نادي سعد جابر ابن مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، والفائز مؤخرا بعد تمثيله لجمهورية مصر العربية بالمركز الأول في المسابقة ضمن الخمس مراكز الأولي في المسابقة التي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدولة الأردن.