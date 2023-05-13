السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وضع اللمسات النهائية لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني غدا

الاجتماع
الاجتماع

عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، صباح اليوم، اجتماعًا مع مقرري عموم ومقرري مساعدين عموم المحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية التي من المقرر انطلاقها غدا الأحد.

كما ناقش الاجتماع، التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات، والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي،  والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور،  والمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية الشلقامي مقرر مساعد المحور، وبمشاركة عدد من أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني

وتنطلق، غدًا الأحد، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

ومن بين اللجان المقرر انعقادها غدًا الأحد، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تناقش ملف القضاء على كل أشكال التمييز.

وجاءت القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني خلال الجلسات المقبلة كالتالي:

1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر).

2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائي- اللوائح المنظمة).

3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.

4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).

5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.

6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.

7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

ضياء رشوان محمود فوزي الحوار الوطنى الدكتور علي الدين هلال عبد الفتاح الجبالي الامانة الفنية للحوار الوطني

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجى بعد ثلاثية الأهلى

رئيس أكاديمية المعلمين بالبحر الأحمر: الحوار الوطني فرصة عظيمة للمشاركة في المستقبل

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30

أوسوريو يحسم مصير المثلوثي بقرار مفاجئ لإدارة الزمالك

تقرير فرنسي: الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "إغلاق تام" ويخلق مخاطر عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف