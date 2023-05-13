السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس بعثة الأهلى يشكر السفارة المصرية فى تونس

الدماطي مع السفير
الدماطي مع السفير المصري

وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة فريق الكرة في تونس، الشكر للسفير إيهاب فهمي، وطاقم السفارة المصرية في تونس، على الجهود الكبيرة التي بذلوها لمساندة الأهلي خلال فترة تواجد البعثة، مما كان له أكبر الأثر.

وأشاد الدماطي بالأداء الرجولي للاعبي الفريق، وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، وإحراز فوز يساعد الفريق كثيرًا في لقاء العودة المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وأكد الدماطي أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، وبذلوا جهودًا كبيرة خلال المباراة، ونجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ويأمل أن تثمر تلك الجهود عن الفوز ببطولة إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، وصلت، منذ قليل، إلى مطار القاهرة بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف منذ إقلاعها من مطار قرطاج.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت، مساء أمس، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الاهلى الترجي إيهاب فهمي محمد الدماطي ذهاب نصف نهائى دورى الابطال

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