السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات "المتحدة" تتصدر نتائج استفتاء مهرجان همسة الدولى لأفضل أعمال رمضان 2023

همسة الدولي
همسة الدولي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة الكاتب فتحى الحصرى، عن نتائج استفتاء مهرجان همسة الدورة الـ11 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما  الرمضانية.

وأعلنت لجنة التحكيم التي تضم كل من الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج إبراهيم فخر، الناقدة فايزة هنداوي، المخرج علاء محجوب، الإعلامي سمير فقيه، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، نائب المهرجان بمصر والمستشار الفنى د. دعاء نصر أعلنت عن النتائج الرسمية للاستفتاء وجاءت كالتالي:

تصويت النقاد لأفضل الأعمال الرمضانية والنجوم

  • أحسن ممثل.  محمد ممدوح. رشيد
  • أحسن ممثلة منى زكى.  تحت الوصاية
  • أحسن ممثل ثانى.  دياب.  تحت الوصاية
  • أحسن ممثلة دور ثانى. أسماء جلال.  الهرشة السابعة
  • أحسن ممثل كوميدى. طه دسوقى. الصفارة
  • أحسن ممثلة كوميدى. سما إبراهيم. بابا المجال
  • أحسن وجه شاب. أحمد عبد الحميد. تحت الوصاية
  • أحسن وجه شاب بنات. آية سماحة
  • التميز رجال. رشدى الشامى تحت الوصاية.. محمد التاجى. الصندوق والأجهر
  • التميز نساء. سوسن بدر. مجمل الأعمال
  • أحسن مسلسل دراما تراجيدى. تحت الوصاية
  • أحسن مسلسل كوميدى. كامل العدد
  • أحسن مؤلف دراما. محمد وشيرين دياب. تحت الوصاية
  • أحسن مؤلف كوميدي. يسر طاهر وشركاها.  كامل العدد
  • أحسن مخرج دراما تراجيدي. محمد شاكر خضير. تحت الوصايا
  • أحسن مخرج كوميدى. خالد الحلفاوى كامل العدد
  • أحسن مدير تصوير.  تيمور تيمور. رسالة الإمام
  • أحسن ديكور أحمد عباس صابر. سوق الكانتو
  • أحسن موسيقى تصويرية.  ليال وطفة. تحت الوصاية
  • أحسن. أزياء. د. سامية عبد العزيز. رسالة الإمام. ريم العدل تحت الوصاية
  • أحسن مونتاج.  أحمد حافظ. تحت الوصاية

 

جوائز الاستفتاء الجماهيري

  • أحسن مسلسل دراما تراجيدى- تحت الوصاية.
  • أحسن مسلسل كوميدى- الصفارة.
  • أحسن مؤلف دراما محمد سليمان عبد المالك - مذكرات زوج.
  • أحسن مؤلف كوميدى - ورشة الصفارة
  • أحسن مخرج دراما - محمد شاكر خضير- تحت الوصاية.
  • أحسن مخرج كوميدى. إسلام خيرت جت سليمة.
  • أحسن ممثل تراجيدى. طارق لطفى. مذكرات زوج.
  • أحسن ممثلة تراجيدى. حنان مطاوع. وعود سخية. سره الباتع.
  • أحسن ممثل دور ثانى. محمد عبد الحافظ.  ستهم.. حمزة العيلى. رسالة الإمام.
  • أحسن ممثلة دور ثانى عبير صبرى. جميلة.
  • أحسن ممثل شاب. أحمد عبد الحميد تحت الوصاية. على صبحى تحت الوصاية.
  • أحسن ممثلة شابة.  زينب العبد. حضرة العمدة. مونيكا هانى. رسالة الإمام.
  • أحسن موسيقى تصويرية. تامر كروان رسالة الإمام.
  • أحسن برنامج رياضي الأهلى خط أحمر.

وحصل على جائزة الإبداع والتميز "جلال العشري" عن مسلسل حضرة العمدة، فيما حصل على جائزة الإبداع والتميز سيدات سماح أنور الصندوق، والنجمة هالة صدقي عن مسلسل جعفر العمدة.

جدير بالذكر أن الدورة الــ11 تقام يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.

مهرجان همسة الدولى للأدب و الفنون مهرجان همسة الدولى تصويت النقاد لأفضل الأعمال الرمضانية والنجوم همسة الدراما الرمضانية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجى بعد ثلاثية الأهلى

توريد 145 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30

رئيس أكاديمية المعلمين بالبحر الأحمر: الحوار الوطني فرصة عظيمة للمشاركة في المستقبل

تقرير فرنسي: الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "إغلاق تام" ويخلق مخاطر عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف