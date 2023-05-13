مسلسلات "المتحدة" تتصدر نتائج استفتاء مهرجان همسة الدولى لأفضل أعمال رمضان 2023

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة الكاتب فتحى الحصرى، عن نتائج استفتاء مهرجان همسة الدورة الـ11 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية.

وأعلنت لجنة التحكيم التي تضم كل من الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج إبراهيم فخر، الناقدة فايزة هنداوي، المخرج علاء محجوب، الإعلامي سمير فقيه، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، نائب المهرجان بمصر والمستشار الفنى د. دعاء نصر أعلنت عن النتائج الرسمية للاستفتاء وجاءت كالتالي:

تصويت النقاد لأفضل الأعمال الرمضانية والنجوم

أحسن ممثل. محمد ممدوح. رشيد

أحسن ممثلة منى زكى. تحت الوصاية

أحسن ممثل ثانى. دياب. تحت الوصاية

أحسن ممثلة دور ثانى. أسماء جلال. الهرشة السابعة

أحسن ممثل كوميدى. طه دسوقى. الصفارة

أحسن ممثلة كوميدى. سما إبراهيم. بابا المجال

أحسن وجه شاب. أحمد عبد الحميد. تحت الوصاية

أحسن وجه شاب بنات. آية سماحة

التميز رجال. رشدى الشامى تحت الوصاية.. محمد التاجى. الصندوق والأجهر

التميز نساء. سوسن بدر. مجمل الأعمال

أحسن مسلسل دراما تراجيدى. تحت الوصاية

أحسن مسلسل كوميدى. كامل العدد

أحسن مؤلف دراما. محمد وشيرين دياب. تحت الوصاية

أحسن مؤلف كوميدي. يسر طاهر وشركاها. كامل العدد

أحسن مخرج دراما تراجيدي. محمد شاكر خضير. تحت الوصايا

أحسن مخرج كوميدى. خالد الحلفاوى كامل العدد

أحسن مدير تصوير. تيمور تيمور. رسالة الإمام

أحسن ديكور أحمد عباس صابر. سوق الكانتو

أحسن موسيقى تصويرية. ليال وطفة. تحت الوصاية

أحسن. أزياء. د. سامية عبد العزيز. رسالة الإمام. ريم العدل تحت الوصاية

أحسن مونتاج. أحمد حافظ. تحت الوصاية

جوائز الاستفتاء الجماهيري

أحسن مسلسل دراما تراجيدى- تحت الوصاية.

أحسن مسلسل كوميدى- الصفارة.

أحسن مؤلف دراما محمد سليمان عبد المالك - مذكرات زوج.

أحسن مؤلف كوميدى - ورشة الصفارة

أحسن مخرج دراما - محمد شاكر خضير- تحت الوصاية.

أحسن مخرج كوميدى. إسلام خيرت جت سليمة.

أحسن ممثل تراجيدى. طارق لطفى. مذكرات زوج.

أحسن ممثلة تراجيدى. حنان مطاوع. وعود سخية. سره الباتع.

أحسن ممثل دور ثانى. محمد عبد الحافظ. ستهم.. حمزة العيلى. رسالة الإمام.

أحسن ممثلة دور ثانى عبير صبرى. جميلة.

أحسن ممثل شاب. أحمد عبد الحميد تحت الوصاية. على صبحى تحت الوصاية.

أحسن ممثلة شابة. زينب العبد. حضرة العمدة. مونيكا هانى. رسالة الإمام.

أحسن موسيقى تصويرية. تامر كروان رسالة الإمام.

أحسن برنامج رياضي الأهلى خط أحمر.

وحصل على جائزة الإبداع والتميز "جلال العشري" عن مسلسل حضرة العمدة، فيما حصل على جائزة الإبداع والتميز سيدات سماح أنور الصندوق، والنجمة هالة صدقي عن مسلسل جعفر العمدة.

جدير بالذكر أن الدورة الــ11 تقام يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.