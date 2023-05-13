السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع سعر  برميل النفط الكويتي لـ78.59 دولار في التعاملات

ارشيفية
ارشيفية

اعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 51 سنتا ليبلغ 78.59 دولار في التداولات مقابل 78.08 دولار في تداولات أول أمس الأول

وكشف بيان مؤسسة البترول الكويتية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار لتبلغ عند التسوية 74.98 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.69 دولار ليبلغ 70.87 دولار.

ارتفاع سعر  برميل النفط الكويتي لـ 78.59 دولار

وفي سياق منفصل، كان قد استضاف الاتحاد الأوروبي وسفارة السويد، الفعالية الأوروبية المصرية لربط الطاقة للتركيز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر، بدأت الفعالية بكلمات ترحيب ألقاها سفير السويد في مصر هوكان إيمسجورد، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تلتها رسالة فيديو من سعادة الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأعقب ذلك حلقة نقاشية مع صناع السياسات الأوروبيين والمصريين وممثلي مجتمع الأعمال، بمن في ذلك جلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورج، وركزت حلقات النقاش على السياسات والأولويات والآليات المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا ومصر في هذا المجال.

وقال سفير السويد لدى مصر: إن الطلب على الطاقة المستدامة في أوروبا يتزايد، ومصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة، وبذلك يتراءى لنا الطريق للمستقبل بوضوح، وهو الربط بين أوروبا ومصر، وهو ما سيفيد مصر وأوروبا اقتصاديا على حد سواء، بل سيفيد المناخ أيضاً، حيث يمكن استخدام الطاقة بفاعلية واستدامة أكبر.

وفي ذات السياق، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: “يسر الاتحاد الأوروبي أن يشارك معارفه وخبراته الواسعة، ويرغب في استخدام موارده كأكبر مانح في العالم يقدم أكثر من 40% من تمويل المناخ العام العالمي من خلال دولنا الأعضاء والمؤسسات المالية”.

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