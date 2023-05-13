واسيني الأعرج في ضيافة "حوار ثقافي" بالأعلى للثقافة.. الإثنين

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "حوار ثقافي" أونلاين، التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي ومقررها الدكتور حسين حمودة، والمقرر أن تديرها الكاتبة الروائية هالة البدري عضوة اللجنة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر بعد غد الإثنين الموافق 15 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في الحوار الثقافي كل من الناقدة رزان إبراهيم، والكاتب واسينى الأعرج، على أن يعقد أونلاين عبر تطبيق زووم، ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالحوار والتعقيب عبر رابط زووم التالي: https://us06web.zoom.us/j/86319191286.

ويذكر أن الحوار يأتي ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.

"أهمية الترجمة والبحث العلمي في العلوم الإنسانية" على مائدة الأعلى للثقافة

كما يقيم المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة تحت عنوان "أهمية الترجمة والبحث العلمي في العلوم الإنسانية"، والتي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس بالتعاون مع كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، وذلك في تمام الخامسة مساء بعد غد الإثنين، بكلية الدراسات الإفريقية العليا - جامعة القاهرة.

ويدير المائدة الدكتور أنور مغيث، مقرر لجنة الترجمة، ويشارك بها كل من المهندسة جهاد محمود عواض أستاذ الأدب المقارن والنقد المساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور حسين محمود أستاذ اللغة الإيطالية عميد كلية اللغات والترجمة جامعة بدر، والدكتور سيد رشاد أستاذ مساعد بقسم اللغات الإفريقية كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، فضلا عن مشاركة الدكتور عاصم العماري أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان، والدكتور محسن فرجانى أستاذ اللغويات واللغة الصينية الحديثة كلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة مكارم الغمري أستاذة الأدب الروسى المقارن كلية الألسن جامعة عين شمس.