المؤبد لشابين قتلا آخر تقدم للزواج من كريمة عمهما بالحسينية

أصدرت محكمة جنايات الشرقية، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة شابين بالسجن المؤبد، في اتهامهما بقتل فلاح بسبب رفضهما زواجه من إحدى فتيات عائلتهما، في مركز الحسينية.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى طلبة، وحسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى، بوصول "محمد أ م ح" 30 عاما فلاح، مقيم نطاق مركز الحسينية، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفي بعد يومين متأثرا بإصابته.

وتبين من التحقيقات حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وأقارب فتاة كان المجنى عليه قد تقدم للزواج منها، وتم رفضه من قبل أفراد عائلتها، وجدد طلبه مرة ثانية فحدثت بينه وبين 2 من أقارب الفتاة مشاجرة، تعدى خلالها عليه بالضرب المبرح بالة خشبية، محدثين إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، تم تحديد المتهمان وهما" محمد ن ال " 30 عاما و" محمود ن س" 28 عاما، وتم القبض عليهما من قبل ضباط مباحث الحسينية.

وتمت إحالتهما للنيابة العامة بالحسينية التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهما تهمة القتل العمد ثم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.