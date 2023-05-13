السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لشابين قتلا آخر تقدم للزواج من كريمة عمهما بالحسينية

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات الشرقية، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة شابين بالسجن المؤبد، في اتهامهما بقتل فلاح بسبب رفضهما زواجه من إحدى فتيات عائلتهما، في مركز الحسينية.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى طلبة، وحسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من  مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى، بوصول "محمد أ م ح" 30 عاما فلاح، مقيم نطاق مركز الحسينية، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفي بعد يومين متأثرا بإصابته.

وتبين من التحقيقات حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وأقارب فتاة كان المجنى عليه قد تقدم للزواج منها، وتم رفضه من قبل أفراد عائلتها، وجدد طلبه مرة ثانية فحدثت بينه وبين 2 من أقارب الفتاة مشاجرة، تعدى خلالها عليه بالضرب المبرح بالة خشبية، محدثين إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، تم  تحديد المتهمان وهما" محمد ن ال " 30 عاما و" محمود ن س" 28 عاما، وتم القبض عليهما من قبل ضباط مباحث الحسينية.

وتمت إحالتهما للنيابة العامة بالحسينية التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهما تهمة القتل العمد ثم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.

الضرب المبرح السجن المؤبد الحسينية المركزى المجني عليه المباحث الجنائية جنايات الشرقية جنايات الزقازيق فتيات عائلته على ذمة التحقيقات مستشفى الحسينية المركزى

الأكثر قراءة

نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجى بعد ثلاثية الأهلى

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

أوسوريو يحسم مصير المثلوثي بقرار مفاجئ لإدارة الزمالك

ندوة توعوية عن حماية الأطفال المعرضين للخطر والعنف بشمال سيناء

وضع اللمسات النهائية وفرش الأثاث لافتتاح مجمع المصالح الحكومي المميكن بالوادي الجديد

"هربت واستغاثت".. القصة الكاملة لسيدة حرقت ابنتها وعذبتها بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

مسئول فلسطيني يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 4 إسرائيليين فى إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف