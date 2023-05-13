السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: استئناف تصدير النحل المصري إلى السعودية واستحداث منظومة إلكترونية مكودة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تصدير أول شُحنة من نحل العسل المصري، إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد توقيع الأطباء البيطريين التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية الكشف عليها وفقاً للقوانين الصحية البيطرية.

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه ثبتت سلامة الشحنة ومطابقتها للمواصفات الفنية وخلوها من أي إصابات وتم استصدار الشهادة اللازمة وفقاً لمنظومة إلكترونية مكودة، منوهًا إلى أن هذا الإجراء المستحدث يضمن للمصدرين من الجانب المصري والمستوردين من الدول الأخرى سرعة الانتهاء من الإجراءات وسلامة الشُحنات مما يعود بالإيجاب على مصدري النحل المصريين.

كذلك، أوضح صابر، أن ذلك جاء نظراً لما تتمتع به سلالات نحل العسل المختلفة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية من صفات إنتاجية متميزة حيث يتم تربيتها وتحسين آدائها وفقاً للممارسات الجيدة التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض وارتفاع مستوى إنتاجيتها.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للجهات المعنية بالوزارة نحو الاهتمام بملف تصدير نحل العسل للخارج، وذلك مع تفعيل إجراءات الحوكمة والرقابة تم تطوير منظومة التتبع الإلكتروني للشحنات المُصدرة عن طريق مكتب الحجر البيطري التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولي.

الزراعة استئناف تصدير النحل المصرى إلى السعودية واستحداث الكترونية

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