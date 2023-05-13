السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل.. «مرموش» يجلس على مقاعد بدلاء فولفسبورج في لقاء هوفنهايم بالدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفولفسبورج، تشكيل فريقه الذي سيلتقي ضيفه هوفنهايم، في الرابعة والنصف من عصر اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "فولكسفاجن أرينا"، في إطار الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة دوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليجا".

ويتواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولسفبورج، حيث سيقود الثنائي النمساوي باتريك ويمر والدانماركي جوناس ويند، هجوم الفريق أمام هوفنهايم.

وجاء تشكيل فولفسبورج، على النحو التالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، جوشوا جيلافوجي، سيباستيان بورناو

خط الوسط: ماكسيميليان أرنولد، ياكوب كامينسكي، ماتياس سفانبيرج، فيليكس نميشا، ريدل باكو

خط الهجوم: باتريك ويمر، جوناس ويند

وشارك عمر مرموش، مع فريقه فولفسبورج، في 30 مباراة خلال الموسم الحالي لـ"بوندسليجا"، سجل خلالها خمسة أهداف كان آخرها في شباك شتوجارت، في إطار الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ويحتل فولفسبورج، المركز السابع في جدول الدوري الألماني، برصيد 46 نقطة، بينما يحتل هوفنهايم، المركز الرابع عشر، برصيد 32 نقطة.

فولفسبورج هوفنهايم دوري الدرجة الأولى الألماني عمر مرموش الدورى الألماني باتريك ويمر

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