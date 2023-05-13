السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بايرن.. مولر وساني وجنابري وكومان يقودون الهجوم أمام شالكة

مولر
مولر

كشف توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شالكه مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الألماني.

ويقود الهجوم كل من توماس مولر، سيرج جنابري، كينجسلي كومان وليروي ساني، بينما يبدأ جواو كانسيلو أساسيًا.

 

تشكيل بايرن.. مولر وساني وجنابري وكومان يقودون الهجوم أمام شالكة

 

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: مزراوي، بافارد، دي ليخت، كانسيلو

خط الوسط: كيميتش، موسيالا، مولر

خط الهجوم: ساني، جنابري، كومان

 

ويسعى بايرن للتتويج بلقب الدوري للمرة الحادية عشرة على التوالي، وسط منافسة شرسة من بروسيا دورتموند، الذي يحتل مركز الوصافة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن، مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية الدوري.

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة عن الوصيف بوروسيا دورتموند، بينما يحتل شالكه المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

ويلعب دورتموند مع نظيره بوروسيا مونشنجلاباخ، في معركة قوية تجمع الفريقين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك". 

وبات على دورتموند تحقيق الفوز في المباريات الثلاث، وترقب تعرض البايرن لكبوة جديدة قد تقوده إلى اللقب الغائب عنه منذ عام 2012.

تشكيل بايرن بايرن مولر ساني كومان شالكة

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