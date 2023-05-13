"عشان حلق 1.5 جرام".. أسرة الطفلة رودينا ضحية جارتها بقنا: عاوزين القصاص (فيديو)

خيم الحزن على أهالي قرية النجاحية بنجع حمادي التابعة لمحافظة قنا، وبكاء أسرة الطفلة رودينا حزنا عالى ما حدث لها من قتل بدماء باردة وبدون رحمة من جارتها، ودفـنــهـا فوق سطح المنزل لسرقة قرطها الذهبي، أثناء ذهابها لحضور درس القران الكريم، مطالبين بالقصاص العادل والعاجل من المتهمة.



وبدأت أسرة الطفلة رودينا ابنة محافظة قنا روايتها بالقول “والدة الطفلة بتموت”، مستطردة “ما زالت الأم لم تستوعب موت طفلتها، ولم تتخيل ما حدث لطفلتها وتقول لابنتها الثانية شوفي رودينا ما جتش ليه من درس القرآن".



وقال محمد كامل، والد الطفلة رودينا، إن ابنته قتلت “على يد شيطانة وليست إنسانة”، موضحا أن المتهمة من جيران الأسرة وكانت تحبها المجني عليها وتذهب إليها حاملة أطباق المأكولات والمشروبات، نظرا لتعاطف والدة “رودينا” مع المتهمة وظروفها خاصة بعد طلاقها من زوجها.

وقال جمعة العطيفي، خال الطفلة رودينا، إن الطفلة الصغيرة يشهد لها الجميع بالمحبة والأخلاق وسط أبناء القرية، مضيفا أنها كانت تستعد لحفظ كتاب الله كاملا لأنها تداوم على حفظ القرأن الكريم يوميا من خلال حضور الدروس في القرية، فشقيقتها الكبرى محفظة للقرأن الكريم.



وأكمل العطيفي حديثه قائلاً: "كما بنسمع علي الحوادث لكن ماتوقعناش ده يحصلنا يوم من الأيام، وبنشكر القيادات الأمنية اللي كشفت خيوط الجريمة في ساعات قليلة بعد اختفاء رودينا أثناء ذهابها لدرس القران الكريم".



ووصف خال الطفلة جارتهم القاتلة بـ"الشيطانة" مضيفا: "عايشة جنبنا مجرمة عشان حلق جرام ونصف ذهب قتلتها تقتلها، والله حرام ليه ليه ذنبها إيه”.