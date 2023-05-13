لأول مرة.. نسرين أمين مطربة شعبية في فيلم "رهبة" أمام الفيشاوى

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها الفنانة نسرين أمين، حيث تواصل التحضيرات الخاصة لتصوير أكثر من عمل فني جديد بين السينما والدراما خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر نسرين طرح أحدث أفلاهما «رهبة.. مصنع الكراسي» بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجارى، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد الفيشاوي.

وتجسد نسرين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة «سيد رهبة» الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

أبطال وصناع فيلم فيلم «رهبة.. مصنع الكراسي»

يشارك فى بطولة فيلم «رهبة.. مصنع الكراسي» نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

آخر أعمال نسرين أمين السينمائية

وفى سياق متصل، يعرض حاليا فى السينمات لنسرين أمين، فيلم «يوم 13» الذى يعرض حاليا فى السينمات ويتصدر إيرادات شباك التذاكر.

ويعد فيلم "يوم 13" أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداثه حول عزالدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

ويشارك فى بطولة الفيلم كلا من النجوم أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.