"الكهرباء": 27000 ألف ميجاوات أقصى حمل مسائي متوقع اليوم السبت

أعلن مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي اليوم السبت، بلغ نحو 27 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد، في بيان، إلى عدم خفض أي أحمال أمس الجمعة سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، مشيرًا إلى أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 27000 ميجاوات.

ولفت إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.