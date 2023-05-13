تحطم طائرة روسية طراز "سوخوى".. وأوكرانيا تتقدم نحو "باخموت"

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن خدمات الطوارئ أن طائرة حربية روسية من طراز «سو-34» تحطمت في منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، في ثاني حادث من نوعه، اليوم السبت، بعد أن تم إسقاط طائرة هليكوبتر على ما يبدو في المنطقة نفسها.

أوكرانيا تتقدم نحو باخموت

يأتي هذا فيما أكد مسئول كبير في الجيش الأوكراني، السبت، أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد.

وقال قائد سلاح البر الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة، ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد". وأضاف: "العملية الدفاعية باتجاه باخموت تتواصل".

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت ألمانيا عن أنها تعد حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، وهي الأكبر التى تخصصها برلين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وقالت كييف إن هذه الحزمة الكبيرة مؤشر جديد على أن روسيا ستخسر الحرب في مواجهة أوكرانيا.

ورحّب المستشار في الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، بالمساعدة الألمانية الجديدة، معتبرا أنها تظهر "بشكل مباشر أن روسيا محكومة بالهزيمة".

وتطالب كييف بالمزيد من الدعم خصوصا في ظل تحضيرها هجوما مضادا لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في إمدادات الأسلحة إلى بلاده.

وأوضح: "شددت على أهمية تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 إس، وبدء الخطوات اللازمة لتدريب الطيارين الأوكرانيين".

