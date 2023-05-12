الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا تستعيد مناطق حول "باخموت"

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن قواتها استعادت مناطق حول باخموت بعمق 2 كيلومتر من وحدات روسية، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت بريطانيا تزويد أوكرانيا رسمياً بصواريخ بعيدة المدى من طراز "storm shadow"، إذ أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس الخميس، رسمياً إرسال بلاده هذه الصواريخ.

وأكد في بيان في مجلس العموم البريطاني، قائلا: "اتخذنا أنا ورئيس الوزراء (ريشي سوناك) قرارا بتسليم أسلحة بعيدة المدى. يمكنني التأكيد اليوم، أن بريطانيا تسلم صواريخ "Storm Shadow" لأوكرانيا".

أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية باخموت صواريخ بعيدة المدى

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