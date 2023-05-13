ضمن خدمات نموذجية للمصريين.. استلام أراضي حجاج القطاع السياحي

أعلنت الشركة السعودية “رواف منى” لخدمات الحجاج، والتي فازت بالتعاقد مع غرفة شركات السياحة لخدمة حجاج شركات السياحة وذلك من خلال المناقصة التي طرحتها الغرفة على الشركات السعودية لتقديم خدمات الحجاج، عن العمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة خلال موسم الحج الحالي.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنها تشرفت بالتعاقد مع غرفة شركات السياحة المصرية لخدمة الحجاج القطاع السياحي في مشعري عرفات ومنى، لموسم الحج الحالي لعام 1444 هـ، مضيفة أنه نظرا لما يمثله قطاع الحج في دولة مصر الشقيقة من أهمية كبيرة فقد حرصت رواف منى في تعاقداتها على تلبية كافة طلبات غرفة شركات السياحة المصرية، باعتبارها الممثل الرسمي للشركات المصرية المنفذة للحج هذا العام، وفقا لأنظمة الجهات ذات العلاقة في السعودية، وقد تكللت المفاوضات بتوقيع العقد بيننا وبين الغرفة وهناك تنسيق تام بيننا لا ينقطع، في ظل حرص الطرفين على تقديم أفضل الخدمات للحجاج بأفضل الأسعار.

كما تعهدت بتلبية طلبات غرفة شركات السياحة المتعلقة بضرورة تقديم خدمات متميزة للحجاج وشركات السياحة خاصة برنامج الحج السياحي الخمس نجوم نظرا لما له من طبيعة خاصة تستلزم تسخير كافة الطاقات والخبرات التي تتميز بها رواف مني لتقديم الخدمة المثالية لضيوف الرحمن.

وأوضحت شركة رواف مني أنها قامت فور توقيع العقد مع الغرفة، بالتوجه لوزارة الحج والعمرة، واعتماد العقد وإدراجه على المسار، وتم التنسيق لاستلام الأراضي المخصصة لحجاج القطاع السياحي البالغ عددهم 16100 حاج، بكافة الفئات "5 نجوم واقتصادي وبري" بأماكن مميزة، وفي نفس مواقع موسم حج 1440 هـ، وتم استلام المواقع، وجاري التنسيق لاستلام المواقع الأخرى بعد انتهاء أعمال البنية التحتية، من الشركة المنفذة، كما تم التنسيق بشأن التغذية المقدمة لضيوف الرحمن، وإدراج باقات الخدمات أمام الشركات السياحية على المسار الإلكتروني لحجاج الخارج.

وأوضحت "رواف منى"، أنه على الفور تم التواصل مع كافة المطوفين وأصحاب الخبرات في تقديم خدمات الطوافة للحجاج المصريين، وتم عمل اجتماعات مصغرة وورش عمل مشتركة، للوصول الى أفضل القرارات والخطط التي تؤدي لإنجاح عمل الشركة، بتقديم خدمات تناسب الحاج المصري وثقافته وطبيعته.