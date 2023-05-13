السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع وفد "المالية" سبل إحكام الرقابة على المال العام

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، المهندس طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، سعيد عبدالمحسن، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة المالية والوفد المرافق لهم، وذلك في إطار مناقشة سبل إحكام الرقابة على المال العام عن طريق وضع الأطر المناسبة للتفتيش الدوري، حتى يتسنى زيادة موارد الدولة واستيداء حقوق الخزانة العامة، وضبط وترشيد نفقات الموازنة العامة للدولة وذلك قبل الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023.

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية، أن المنظومة التي وضعتها وزارة المالية شهدت تطورًا كبيرًا عقب أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة، لافتًا إلى أهمية الاستمرار في تأهيل العاملين بكل الإدارات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة العمل.

من جانبه، أشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إلى الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، وذلك من خلال النمو القوي في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى جهود الحكومة في ترشيد النفقات، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين الطرفين.

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