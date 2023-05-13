السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إف سي زد يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني

مباراة إف سي زد وإيسترن
مباراة إف سي زد وإيسترن كومباني

يترقب محبو وعشاق دوري القسم الثاني " الممتاز ب " ما ستسفر عنه نتيجة مباراة السكة الحديد والإعلاميين غدا في ختام مواجهات الأسبوع الثاني والعشرين للمجموعة الثانية لمعرفة هل ينفرد السكة الحديد بقمة المجموعة أم تبقى من نصيب فريق إف سي زد.

السكة الحديد في حالة فوزه على الإعلاميين سيرفع رصيده إلى 15 انتصارا ويتصدر مع وادي دجلة قائمة أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في المجموعة الثانية يليهما القناة وحقق الفوز 14 مرة وإف سي زد وفاز 13 مرة وفي المقابل الإعلاميين هو أقل الفرق تحقيقا للانتصارات وفاز في مباراتين فقط.

ويتصدر إف سي زد قائمة أكثر الفرق تحقيقا للتعادلات في المجموعة وتعادل 13 مرة يليه بتروجت والترسانة وتعادل كل منهما 9 مرات ويعتبر وادي دجلة أقل الفرق تحقيقا للتعادلات وتعادل مرتين فقط .

ويتصدر الإعلاميين قائمة أكثر الفرق تعرضا للهزائم وخسر 19 مباراة يليه النصر وخسر 16 مباراة والانتاج الحربي ومستقبل وطن وخسر كل منهما 13 مباراة ويعتبر إف سي زد أقل فرق المجموعة تعرضا للهزائم وخسر مباراة واحدة فقط .

ويملك وادي دجلة أقوى خط هجوم في المجموعة برصيد 36 هدفا يليه السكة الحديد برصيد 35 هدفا ينما يملك إف سي زد أقوى دفاع ودخل مرماه 15 هدفا يليه الترسانة وبتروجت واهتزت شباك كل منهما 18 مرة . 

ترتيب فرق المجموعة الثانية بدورى الدرجة الثانية

1.إف سي زد     50 نقطة 

2.السكة الحديد    48 نقطة 

3.وادي دجلة  47 نقطة

4.القناة     46 نقطة

5.بتروجت   42 نقطة

6.الترسانة  39 نقطة

7.الاتصالات   39 نقطة 

8.منتخب السويس   36 نقطة 

9.العبور   36 نقطة 

10.بورتو السويس    36 نقطة

11.كهرباء الإسماعيلية    26 نقطة

12.الانتاج الحربي   25 نقطة 

13.مستقبل وطن   24 نقطة 

14.إيسترن كومباني   24 نقطة

15.النصر   19 نقطة

16.الإعلاميين    9 نقاط.

المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني السكة الحديد وادي دجلة الترسانة إف سى زد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

وزيرة التضامن: صرف تعويضات أسر ضحايا حادث طريق "الخارجة- أسيوط"

3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة سكنية فى الدقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

إخماد حريق شقة سكنية فى الوراق دون إصابات

السيطرة على حريق داخل حظيرة مواشى بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبد العزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 إسرائيليين في إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة