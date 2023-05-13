إف سي زد يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني

يترقب محبو وعشاق دوري القسم الثاني " الممتاز ب " ما ستسفر عنه نتيجة مباراة السكة الحديد والإعلاميين غدا في ختام مواجهات الأسبوع الثاني والعشرين للمجموعة الثانية لمعرفة هل ينفرد السكة الحديد بقمة المجموعة أم تبقى من نصيب فريق إف سي زد.

السكة الحديد في حالة فوزه على الإعلاميين سيرفع رصيده إلى 15 انتصارا ويتصدر مع وادي دجلة قائمة أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات في المجموعة الثانية يليهما القناة وحقق الفوز 14 مرة وإف سي زد وفاز 13 مرة وفي المقابل الإعلاميين هو أقل الفرق تحقيقا للانتصارات وفاز في مباراتين فقط.

ويتصدر إف سي زد قائمة أكثر الفرق تحقيقا للتعادلات في المجموعة وتعادل 13 مرة يليه بتروجت والترسانة وتعادل كل منهما 9 مرات ويعتبر وادي دجلة أقل الفرق تحقيقا للتعادلات وتعادل مرتين فقط .

ويتصدر الإعلاميين قائمة أكثر الفرق تعرضا للهزائم وخسر 19 مباراة يليه النصر وخسر 16 مباراة والانتاج الحربي ومستقبل وطن وخسر كل منهما 13 مباراة ويعتبر إف سي زد أقل فرق المجموعة تعرضا للهزائم وخسر مباراة واحدة فقط .

ويملك وادي دجلة أقوى خط هجوم في المجموعة برصيد 36 هدفا يليه السكة الحديد برصيد 35 هدفا ينما يملك إف سي زد أقوى دفاع ودخل مرماه 15 هدفا يليه الترسانة وبتروجت واهتزت شباك كل منهما 18 مرة .

ترتيب فرق المجموعة الثانية بدورى الدرجة الثانية

1.إف سي زد 50 نقطة

2.السكة الحديد 48 نقطة

3.وادي دجلة 47 نقطة

4.القناة 46 نقطة

5.بتروجت 42 نقطة

6.الترسانة 39 نقطة

7.الاتصالات 39 نقطة

8.منتخب السويس 36 نقطة

9.العبور 36 نقطة

10.بورتو السويس 36 نقطة

11.كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

12.الانتاج الحربي 25 نقطة

13.مستقبل وطن 24 نقطة

14.إيسترن كومباني 24 نقطة

15.النصر 19 نقطة

16.الإعلاميين 9 نقاط.