كولر يتابع الوداد وصن داونز فى نصف نهائى بطولة إفريقيا

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، من أعضاء الجهاز المعاون تقريرًا مفصلًا عن مباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر إقامتها مساء اليوم في العاشرة مساءً على استاد محمد الخامس ضمن مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

واقترب الفريق الأول بنادي الأهلي من التأهل لنهائي البطولة بعد فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي في ذهاب نهائي البطولة.

ويسعى كولر لتجميع كل المعلومات عن الفريقين اللذين سيواجه أحدهما في نهائي البطولة خاصة أن الفريق حسم الصعود علي حساب بطل تونس.

منح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين عقب العودة من تونس صباح اليوم، عقب الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي يوم الإثنين المقبل، حيث من المقرر أن يعقد كولر جلسة مع اللاعبين لشرح برنامج الإعداد لمباراة الترجي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 3 ساعات ونصف منذ إقلاعها من مطار قرطاج.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.