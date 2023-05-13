السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يتابع الوداد وصن داونز فى نصف نهائى بطولة إفريقيا

كولر مع الجهاز المعاون
كولر مع الجهاز المعاون

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، من أعضاء الجهاز المعاون تقريرًا مفصلًا عن مباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر إقامتها مساء اليوم في العاشرة مساءً على استاد محمد الخامس ضمن مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

واقترب الفريق الأول بنادي الأهلي من التأهل لنهائي البطولة بعد فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي في ذهاب نهائي البطولة.

ويسعى كولر لتجميع كل المعلومات عن الفريقين اللذين سيواجه أحدهما في نهائي البطولة خاصة أن الفريق حسم الصعود علي حساب بطل تونس.

منح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين عقب العودة من تونس صباح اليوم، عقب الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي يوم الإثنين المقبل، حيث من المقرر أن يعقد كولر جلسة مع اللاعبين لشرح برنامج الإعداد لمباراة الترجي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 3 ساعات ونصف منذ إقلاعها من مطار قرطاج.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

السويسري مارسيل كولر الترجي صن دوانز الوداد المغربي الاهلى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

وزيرة التضامن: صرف تعويضات أسر ضحايا حادث طريق "الخارجة- أسيوط"

3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة سكنية فى الدقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

إخماد حريق شقة سكنية فى الوراق دون إصابات

السيطرة على حريق داخل حظيرة مواشى بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبد العزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 إسرائيليين في إطلاق 40 صاروخًا من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة