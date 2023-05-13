السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": استشهاد 33 فلسطينيًا فى القصف الإسرائيلى الأخير على غزة

جريدة الدستور

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، باستشهاد 33 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، والقيادة الفلسطينية تحمل أمريكا المسئولية الكاملة لما يحدث في غزة من اعتداءات إسرائيلية.

وأضافت أن جنود قوات الاحتلال اقتحموا صباح اليوم مخيم بلاطة، وأسفر ذلك عن استشهاد شابين بالإضافة إلى إصابة 81 شخصًا جراء الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 150 شهيدًا 33 منهم من قطاع غزة والباقي من الضفة الغربية.

وتابعت: "الجيش الإسرائيلي قال إن 1099 صاروخًا أطلق من قطاع غزة على المستوطنات خلال الجولة الحالية".

وأوضحت أن القيادة الفلسطينية تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ عقوبات رادعة ضد إسرائيل لكن الصمت يسود الأمم المتحدة حتى الآن.

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