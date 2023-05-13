السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة التخطيط تضغط على كولر لإشراك البرازيلي برونو سافيو في المباريات

سافيو
سافيو

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تأجيل أي قرار بشأن مشاركة البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول بناءً على رغبة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام علي الفريق .

وكشف مصدر مسئول، أن اللجنة اقترحت على كولر ضرورة مشاركة سافيو في المباريات المقبلة؛ من أجل تسهيل عملية تسويقه وعرضه للبيع، لاسيما بعد تقريره الفني الذي يوصي برحيل اللاعب في الموسم الجديد.

وأضاف المصدر، أن لجنة التخطيط تلقت تقرير من أمير توفيق مدير التعاقدات يؤكد صعوبة تسويق سافيو؛ بسبب ابتعاده عن المشاركة أو قائمة الفريق في المباريات الأخيرة.

وأشار المصدر، إلى أن مخاوف اللجنة من تهديدات اللاعب ووكيله بالحصول على كافة مستحقاته المالية كاملة بعد رفضه فسخ العقد بالتراضي، جعلها تطلب مشاركته من أجل تسويقه من جهة وإخماد ثورة عضبة من جهة أخرى، لاسيما في ظل ابتعاده الفني عن المباريات.

البرازيلي برونو سافيو الاهلى كولر لجنة التخطيط محمود الخطيب

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