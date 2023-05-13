السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع وترويج بضاعتهما على زبائنهما من المتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بالاتجار في المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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