السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": حصر للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى في سوهاج

حصر للعمالة غير المنتظمة
حصر للعمالة غير المنتظمة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، حملة تفتيشية بشأن العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل علي مشروع إنشاء مستشفى المنشاة العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحصرها لتوسيع قاعدة بياناتها وزيادة عدد المستفيدين الحقيقين، والتواجد في مواقع عملها وضمان إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية وكافة مستحقاتها.

حصر للعمالة غير المنتظمة

جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج والذي أفاد فيه أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية على مشروع إنشاء مستشفى المنشاة العام وهو أحد المشروعات التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت  اللجنة بحصر عدد 40 عامل غير منتظم يعملون بالمشروع وتم استيفاء بياناتهم لضمهم لقاعدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية حتى يتمكنوا من الاستفادة من أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية الواردة بلائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة رقم 162 لسنة 2019، وشارك في الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وممدوح خلف مدير مكتب تفتيش عمل المنشاة، وعواطف صدقي مفتش السلامة والصحة المهنية.

حصر للعمالة غير المنتظمة

وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه علي الشركة المنفذة بضرورة سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة والحصول على مخالصة من المديرية حتي تتمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها من جهة الإسناد وفقا للضوابط الواردة بلائحة العمالة غير المنتظمة ووفقا وللكتاب الدوري الأخير الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 3 - 10433 بتاريخ 6 ابريل 2023 والذي ألزم جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكافة الجهات والهيئات بالالتزام بقرار وزير القوى العاملة 162 لسنة 2019 والالتزام بسداد المستحقات لصالح صندوق العمالة غير المنتظمة، كما تم التنبيه على ضرورة استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال.

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