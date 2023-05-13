السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح المؤتمر السنوي التعليمي بعنوان "التعلم بين التحول الرقمي والأنسنة"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، المؤتمر السنوي لشركة التعليم المتوازن والذي يحمل عنوان "التعلم بين التحول الرقمي والأنسنة" برعاية مؤسسة التعليم أولاً وبالتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك والجامعة البريطانية بالقاهرة وميكروسوفت مصر وأنوفيرا.

وصرح الدكتور رضا حجازي أن موضوع المؤتمر يثير قضية في غاية الأهمية هي عملية التوازن بين التطور التكنولوجي وبناء الشخصية في تعليم أطفالنا، لاسيما بعد أن تعرض العالم لهزة حقيقية بعد جائحة كورونا وأن الوزارة تسعى دائماً لدعم المؤسسات التعليمية بهدف دعم التعليم في مصر وذلك لأن التعليم قضية وطن.

شارك في المؤتمر ثلاثون استاذاً من قطاع التربية بالجامعات الامريكية وذلك من خلال مساهمة مؤسسة (UCEA) الأمريكية للقيادات التربوية.

وعلى هامش المؤتمر وقعت التعليم المتوازن ومؤسسة التعليم أولاً عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسة الملكة رانيا لتدريب المعلمين ومؤسسة فاهم للصحة النفسية ومؤسسة آل السويدي للخدمات والتنمية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتوازن، بأن قضية التوازن هي محور عمل الشركة في مجال التعليم لأن الشركة تسعى دائماً إلى تخريج طلاب منفتحين على العالم لكنهم في الوقت ذاته فخورون بوطنهم وتاريخهم وهويتهم.

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