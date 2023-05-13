السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى 10 لغات

المسجد الحرام
المسجد الحرام

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة اللغات والترجمة، جهودها في ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى 10 لغات، لضمان شمولية خدمات الترجمة لكافة المستفيدين من الناطقين بغير العربية حول العالم.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبد العزيز الحميدي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم - أن خطبة الجمعة تترجم عبر لغات (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والفارسي، والتركية، والملايو، والروسية، والصينية، والبنغالية، والهوسا) من خلال "مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد" التابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب المسجد الحرام وخطبة عرفة، والتي تمكن الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر منصة منارة الحرمين أو عبر الموجات الإذاعية (fm) بالتزامن مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام.

الإنجليزية والفرنسية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد النبوي خادم الحرمين الشريفين

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