السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى بشأن صعوبة شروط التحاق الطلاب العائدين من السودان بالجامعات

هشام الجاهل
هشام الجاهل

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي، بشأن صعوبة شروط التحاق الطلاب القادمين من السودان بالجامعات المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب: "ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن العقبات التي تواجه الطلاب المصريين القادمين من السودان والتحاقهم بالجامعات المصرية، حيث اشترطت وزارة التعليم العالي بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصلًا دراسيًا على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022/2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات السودانية، سيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات (ضرورة تقديم شهادة التحركات- الوثائق الأخرى)".

وأكمل هشام الجاهل أن هناك صعوبة في الحصول على شهادة التحركات، حيث ورد إلينا الكثير من الاستغاثات من الطلاب المصريين بالجامعات السودانية بشأن صعوبة الحصول على شهادة التحركات بما يعني استحالة التحاقهم بالجامعات في مصر مما يؤثر على مستقبلهم العلمي وتفويت الفرصة عليهم للالتحاق بالدراسة بالجامعات المصرية.

وطالب النائب هشام الجاهل وزير التعليم العالي بالتيسير على الطلاب القادمين من السودان، والسماح لهم بالقيد دون التقيد بضرورة إحضار شهادة التحركات والاكتفاء بشهادة القيد فقط تسهيلًا على أبنائها الطلاب.

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