الممتاز "ب".. لافيينا يواجه طامية للانفراد بقمة مجموعة الصعيد

تختتم اليوم السبت، مواجهات الأسبوع الخامس والعشرين للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني "الممتاز ب"، بإقامة ثلاث مباريات من بينها مباراتين في سباق القمة الأولى بين لافيينا وطامية والثانية بين بترول أسيوط وملوي.

ويسعى لافيينا بقيادة المجري بقيادة جورج جاليدي للإنفراد بقمة المجموعة الأولى، عندما يستضيف فريق طامية بقيادة نادر السيد، ويحتل لافيينا المركز الثاني رصيد 50 نقطة، والفوز يرفع رصيده إلى 53 نقطة، ويصعد لقمة المجموعة بفارق نقطتين عن الجونة الذي سقط في فخ التعادل مع المنيا.

وحقق لافيينا ثلاثة انتصارات في أخر خمس مباريات على ديروط وبترول أسيوط وملوي، مقابل التعادل مع كيما والهزيمة أمام الجونة، وفي المقابل يحتل طامية المركز الثالث عشر بر صيد 19 نقطة والمباراة هى الثانية لنادر السيد المدير الفني العائد لقيادة الفريق، ونجح في التعادل مع كيما في الجولة الماضية لكن الفارق بينه وبين تليفونات بني سويف الذي يحتل المركز الأخير نقطة واحدة وبالتالي موقفه ليس مطمئنا ويسعى للعودة ولو بنقطة واحدة.

ويستضيف بترول أسيوط الثالث برصيد 47 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم فريق ملوي الخامس عشر برصيد 18 نقطة ويسعى بترول أسيوط لفوز والوصول للنقطة 50 والبقاء في سباق القمة، بينما يسعى ملوي للعودة بنتيجة إيجابية للابتعاد عن تليفونات بني سويف.

وخسر بترول أسيوط أخر مباراتين أمام منافسيه المباشرين على القمة لافيينا والجونة، وهو ماأثرعلى حظوظه في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز لكنه مازال يتمسك بالأمل.

وفي المباراة الثالثة يحل شبان قنا الحادي عشر برصيد 26 نقطة بقيادة حمادة الخطيب، ضيفًا على فريق كيما أسوان السابع برصيد نقطة بقيادة عيد مرازيق، ويسعى كيما للفوز والوصول للنقط 38 والانفراد بالمركز السادس بقارق ثلاث نقاط عن المنيا.