السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة": دورات تدريبية على مهارات اللغة الإنجليزية لشباب السويس

أرشيفية
أرشيفية

استأنفت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس الدورات التدريبية في مهارات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع أكاديمية أمريكانا هوم للغات بالسويس تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، وذلك من خلال تنظيم الدورة الثانية للشباب من الجنسين، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بتوفير برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين تتلاءم مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتلبية احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة على مختلف مجالات العمل.

وأوضح حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بالسويس، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم بدء الدورة التدريبية الثانية للشباب على مهارات اللغة الإنجليزية من الجنسين، وفى كلمته أكد مدير المديرية، خلال افتتاح الدورة التدريبية، على أهمية التدريب لمواكبة فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص، مع التشديد على الانضباط خلال الدورة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لهم.

وأضاف مدير المديرية أنه تم توضيح أهمية دور الوزارة في توفير برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين وفق خطة سنوية يتم اعتمادها، ويتم تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة التى تجوب المحافظات، والتى تساعد في تأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وشرح المهام التى تقوم بها كل إدارات الوزارة، والحفاظ على بيئة العمل، كما أكد على أهمية التدريب المهني للشباب خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الشأن، وحضر الافتتاح حسين مدير مركز التدريب، ومؤمن عبدالعليم، مشرف الدورة، بحضور الدكتور على صديق، محاضر اللغة الإنجليزية ومدير الأكاديمية.

 

اكاديمية احتياجات القوى العاملة بالسويس الدورة التدريبية الثانية الوحدات المتنقلة القوى العاملة حسن شحاتة

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