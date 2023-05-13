الحزن يعم الصحف التونسية بعد الخسارة القاسية للترجى أمام الأهلى

خيم الحزن على كل وسائل الإعلام التونسية، عقب الخسارة التي تلقاها فريق الترجي الرياضي التونسي، أمام الأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا ومستحقًا على مضيفه الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي ستجمعهما على استاد (حمادي العقربي) برادس، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وعنون الموقع الرسمي لصحيفة "الشروق" التونسية: "انهزم أمام الأهلي في رادس.. الترجي ينهار".

وقال الموقع في تقريره المقتضب: "واصل الترجي الانهيار وتكبد هزيمته الثالثة على التوالي، بعد أن فاز عليه الأهلي، بثلاثية نظيفة، في ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية".

وأضاف: "هزيمة ثقيلة وقع بها الترجي منطقيًا على مغادرة السباق من نصف النهائي قبل لقاء العودة الجمعة القادم في القاهرة".

ومن جانبه، عنون موقع "الصباح نيوز": "الأهلي يقسو على الترجي ويقترب من النهائي".

وقال الموقع في تقريره: "واصل الترجي الرياضي التونسي سقوطه المدوي وذلك بعد هزيمته القاسية والمدوية والمذلة ضد الأهلي المصري ثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية".

وتابع: الفريق المصري دخل المباراة بقوة ونجح في التسجيل منذ الدقيقة العاشرة عبر بيرسي تاو بعد خطأ كبير من الدبشي ليسير الفريق الشوط الأول بطريقة مثلى وسط غياب للترجي ولمدربه نبيل معلول.

وأضاف التقرير: "الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا حيث سجل الجنوب إفريقي الهدف الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يسجل كهربا الهدف الثالث مستغلًا الأخطاء المتتالية والمتكررة في دفاع الترجي الذي قدم أسوأ مباراة في تاريخ مشاركاته الإفريقية والتي خسر معها أمل بلوغ النهائي".

ومن جانبه، عنون موقع (Foot24): "الترجي الرياضي ينهزم ضد الأهلي بثلاثية".

وقال الموقع التونسي: انقاد الترجي الرياضي إلى هزيمة ثقيلة ضد الأهلي المصري، بثلاثية نظيفة، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "وسيكون ممثل كرة القدم التونسية مطالبا بالفوز برباعية نظيفة في ملعب القاهرة الدولي، الجمعة القادم من أجل التأهل إلى الدور النهائي".