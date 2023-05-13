اليوم.. 6 مواجهات ببطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد

تقام اليوم السبت، 6 مواجهات في بطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد (رجال وسيدات)، في نسختها رقم 39، التي تقام في ضيافة نادي الأهلي بمقر الجزيرة.

يلتقي فريق رجال نادي هابيتات الإيفواري مع أوتوهو الكونغولي على صالة الشهداء في الرابعة عصرًا.

ويخوض فريق رجال نادي الزمالك مواجهة قوية مع فريق جينيس كينشاسا الكونغولي على صالة الأمير عبدالله الفيصل في السابعة مساءً.

ويلتقي رجال فريق رد ستار الإيفواري مع وداد سمارة المغربي في التاسعة مساءً، على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

ويخوض فريق سيدات نادي دي جي إس بي الكونغولي لقاءً قويًّا أمام فريق سبورتنج، في الخامسة عصرًا على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

ويلتقي فريق سيدات نادي أول أغسطس الأنجولي مع النواصر المغربي، في السادسة مساءً على صالة الشهداء.

ويواجه فريق فانز الكاميروني بترو أتلتيكو الأنجولي على صالة الشهداء في الثامنة مساء اليوم.

نصرة عيد: نسعى لنقطة انطلاقة جديدة أمام النواصر ببطولة كأس الكئوس

نصرة عيد عبدالملك، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الأهلي، قالت إن مواجهة النواصر المغربي ستكون انطلاقة جديدة للفريق في مشواره في بطولة كأس الكئوس الإفريقية، وتعويض الخسارة الماضية أمام فريق أول أغسطس الأنجولي.

وأوضحت نصرة عيد أن فريق سيدات اليد يضع كامل تركيزه في مواجهة النواصر، بعد أن حرص الجهاز الفني على علاج الأخطاء التي وقعت خلال المباراة الماضية، من أجل تلافيها وتقديم عرض قوي ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

وأكدت أن الجميع تعاهد على بذل جهد مضاعف في المباريات القادمة للفوز بجميع اللقاءات، من أجل التتويج باللقب الذي يمثل أهمية كبيرة للفريق.

وشددت على أن الجهاز الفني بقيادة محمد عادل يحضر الفريق لكل المواقف، ويحترم جميع المنافسين ويؤدي بنفس الروح والدوافع.