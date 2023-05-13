السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قائمة المشاركين فى جلسة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى غدًا

مجدي البدوي
مجدي البدوي

كشف مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، عن المشاركين في جلسة اللجنة غدًا الأحد الخاصة بالتعاونيات، مضيفًا أنه "سيشارك في جلسة الغد أعضاء الاتحاد التعاوني، وممثلون عن الأحزاب التي تم إرسال أسمائهم للجنة للحضور للمشاركة بأفكار ورؤى لحل كل التحديات التي تواجه منظومة التعاونيات، فضلًا عن فتح باب المشاركة لكل المهتمين بهذا الشأن".

وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة وضعت خطة لإدارة الجلسات التي ستُدار بها، ستقوم أولًا بالتواصل مع كل أطراف النقابات والمجتمع الأهلي، وستستمع لكل المقترحات والرؤى التي تقدموا بها الفترة الماضية، فضلًا عن أنه سيتم طرح كل القضايا الموجودة على أجندة اللجنة، والتي تم رصدها بناء على المشكلات التي تقدمت بها كل نقابة في المقترحات والأفكار التي تم إرسالها لمجلس الأمناء منذ وأن تم الإعلان عن الحوار الوطني.

وتابع: ويرتكز عمل اللجنة على أربعة موضوعات رئيسية، وهي قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وكذلك حل المعوقات أمام العمل الأهلي، بالإضافة إلى تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات، ولكن الجلسات مقسمة لكل ملف من ملفات اللجنة على جلسات متتابعة.

وتجرى الاستعدادات النهائية للمحور السياسي على قدم وساق استعدادًا لبدء أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني.

الجلسات النقاشية للحوار الوطني الدكتور مصطفى كامل السيد الدكتور علي الدين هلال العمل النقابي العمل الأهلي المستشار محمود فوزي المحور السياسي

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