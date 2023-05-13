رماه بمصرف.. "الداخلية" تضبط المتهم بقتل تاجر عملة بالسوق بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة ضبط المتهم بقتل تاجر عملة بالسوق السوداء لسرقته بالفيوم.

تبلغ لمركز شرطة الفيوم بشأن العثور على جثة أحد الأشخاص، مُلقى بمصرف مائى بإحدى القرى بدائرة المركز، وعثر على الدراجة النارية الخاصة به بذات المصرف.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه له نشاط فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه بالتواصل مع المجنى عليه بتاريخ الواقعة وأوهمه برغبته فـى تغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية للعملة المحلية واتفقا على التقابل بجوار المصرف محل العثور على الجثة ولدى حضور المجنى عليه مستقلًا دراجته النارية المعثور عليها وبحوزته مبلغ مالى.

باغته المتهم بالضرب "بماسورة حديدية" كانت بحوزته حتى فارق الحياة وألقى جثته ودراجته بالمصرف المائى واستولى على المبلغ المالى وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب.

كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، المبلغ المالى، الهاتف المحمول المستولى عليها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.