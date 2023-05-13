"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الأوضاع فى فلسطين

كشفت ولاء السلامين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات الأوضاع في فلسطين، بعد تصاعد الأحداث بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة مؤخرًا.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إنه لا هدوء حتى الآن في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنه منذ صباح اليوم قوات الاحتلال قصفت أراضي زراعية، بالإضافة إلى رشقات صاروخية من فصائل المقاومة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتابعت: "في الضفة الغربية أيضًا اقتحمت مخيم بلاطة، وأرسلت قوة من المستعربين يتخفون بالزي الفلسطيني حتى لا يعرفهم الأهالي، ويعتقلون الشبان بالمخيم".

“القاهرة الإخبارية”: قوات الاحتلال اعتدت على أهالى مخيم بلاطة بنابلس

وأشارت إلى أنه بعد دخول تلك القوة إلى مخيم بلاطة، بمدينة نابلس، تم إرسال تعزيزات أمنية ومحاصرة منزل هناك، وتحدثوا عن طريق مكبرات الصوت إلى من هم بداخل المنزل من أجل تسليم أنفسهم.

وأوضحت أنه بعد ذلك اعتدت قوات الاحتلال، بعد محاصرة هذا المنزل، على جميع المواطنين في مخيم بلاطة، مما أسفر عن استشهاد شابين، وإصابة أكثر من 81 بسبب الغاز المسيل للدموع.