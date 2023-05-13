تفاصيل قتل واغتصاب طفل والعثور على جثته بعد 8 سنوات من دفنه بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات اختفاء طفل بعد 8 سنوات من تغيبه بدمياط، فقال المقاول المبلغ عن الواقعة، إن الجثة عثر عليها في منزل تحت الإنشاء وتعرف على الطفل لتغيبه منذ سنوات عن المنزل وطلب من أسرته التعرف على ملابسه فتم تحديد هويته.

مأساة حقيقية عاشتها قرية العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بعد كشف لغز مقتل الطفل محمد السيد البربري المتغيب منذ 8 سنوات من قرية كفر العرب، بعد وجود جثته في منزل مجاور تحت الإنشاء بالدور الرابع مدفونة بالرمل، وتم ضبط القاتل ويدعي "محمد را"، وشهرته الطيطه من قريه كفر العرب وجار المجني عليه.



وتمكن رجال مباحث مركز فارسكور من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من مقاول يفيد عثوره على هيكل عظمى آدمى داخل ملابس حال قيامه بأعمال التشطيبات بمنزل تحت الإنشاء ملك أحد الأشخاص، ولعلمه بتغيب "طفل ، سن 6" فى غضون عام 2015 فقام بإستدعاء كلاً من "والدة المتغيب وشقيقها"، واللذان تعرفا على الملابس المعثور عليها وقررا أنها خاصة بالمتغيب.



من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة “بجوار منزل المجنى عليه، له معلومات جنائية”.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بتاريخ الواقعة بإستدراج المجنى عليه والتعدى عليه بمكان العثور ولدى استغاثة المجنى عليه قام بكتم أنفاسه وطعنه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته، ثم قام بوضع الرمال عليه ولاذ بالهرب وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بإحدى المصارف المائية المجاورة لمكان العثور.