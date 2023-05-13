"القومي للمرأة" يطلق حملات "بلدى أمانة" لنشر الوعي ونبذ الشائعات بالشرقية

يطلق المجلس القومي للمرأة حملة بعنوان "بلدى أمانة" ممتدة لطرق الأبواب، تهدف إلى تعزيز دور المواطنين الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة، ورفض أو نشر الشائعات والأراء والأفكار المغرضة وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وكذلك شرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحسين جودة حياتهم تبدأ في النصف الثاني من شهر مايو 2023 كمرحلة أولى بالتوازى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن فرع المجلس ينفذ حملتين لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" على مدار أسبوعين متتاليين على أن تكون الحملة الأولى خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو 2023، والحملة الثانية خلال الفترة من 21 إلى 25 مايو 2023.

يسبق الحملة تدريب بمقر الفرع بالزقازيق اليوم السبت، للرائدات الريفيات والمتطوعين ورجال الدين وأعضاء الفرع لشرح رسائل الحملة وكيفية نشرها.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة عايدة عطية، إن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، يواصل سلسلة جهوده، ويستكمل مشروع تنمية الأسرة المصرية فعالياته داخل 41 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضافت مقررة المجلس القومي للمرأة، أنه تم تنظيم 10 جلسات من جلسات الدوار بقرى “جزيرة سعود – سماكين الشرق – بحر البقر 4 – الحجازية – منشأة أبوعامر – المناجاة الكبرى بحر البقر5 – قهبونة”.

واستهدفت تلك الجلسات، التى قدمها ممثلا عن مديرية أوقاف الشرقية، مع عضوات وتطوعات المجلس القومى 1000 سيدة ورجل، موضحة أن ذلك تم بالتوازى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية، لرفع الوعى فى المجال الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في قرى حياة كريمة، وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.