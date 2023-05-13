غدًا.. انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي القيادي بالغربية

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى القيادي والذي ينظمه مجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي بقيادة الدكتور محمد شلبي، منسق عام الدلتا للمجلس بالغربية والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بالغربية وذلك لتأهيل وتمكين المتدربين لاكتساب المهارات القيادية والأدوات العلمية والطرق المستخدمة فى إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم من أجل الحصول على الهدف.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (إدارة التعليم المدني والبرلمان) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية و تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأوضح شلبى ان الدفعة الأولى تبدأ اعتبارا من الأحد " 2023/5/14 حتى الخميس 2023/5/18 " والتى ستنعقد بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية من الساعه العاشره صباحا.

وأكد الدكتور محمد شلبي ان البرنامج التدريبى ينعقد على عدة محاور تدريبية وتأهيلية

اليوم الأول "القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثاني لتولى القيادة " ويحاضر بها الأستاذ الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق.

وأشار شلبى سيعود فى اليوم الثانى "الإعلام ودوره فى تطوير المؤسسات" ويحاضر بها النائب محمد فايد عضو مجلس النواب و سمير مهنا وكيل أول الوزارة مدير مكتب إعلام وسط وغرب الدلتا الأسبق.

وأضاف الدكتور أحمد شادى النمر، أنه فى اليوم الثالث "الاستراتيجية الوطنية لتطوير وجودة الخدمات الحكومية " ويحاضر بها الدكتور محمود عيسي رئيس حى ثانى طنطا

وفى اليوم الرابع" العلاقة بين الأمن القومى والمؤسسات" ويحاضر بها النائب اللواء أحمد يحيى الجحش.

وأضاف فى اليوم الخامس " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحاضر بها الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمناء لمجلس الشباب المصري.