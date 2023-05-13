السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان

العبارة
العبارة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة أبو سمبل السياحية بحمولة ٥٠ طنًا وسعة ١٠٠ راكب، و١٠ أتوبيسات وسيارات نقل بعد تطويرها ورفع كفاءتها ضمن أسطول العبارات الناقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البري، والتي تقل القادمين من دولة السودان على مدار ٢٤ ساعة نهارًا وليلًا.

جاء ذلك استمرارًا للجهود المكثفة المبذولة من أجهزة الدولة المصرية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين القادمين من دولة السودان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأكد المحافظ أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تم تنفيذ حزمة من الإجراءات المحكمة للتعامل مع الوافدين من دولة السودان بإشراف المحافظ على غرفة عمليات المحافظة، وإعطاءه تكليفات محددة لخلية التعامل مع الأزمة حيث يتم التنسيق بين المحافظة والمعابر البرية في أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية، وكذلك الموقف البرى الدولى بكركر للوقوف على الأعداد الوافدة، وبالتالي تجهيز الخدمات المختلفة لها سواء كانت وجبات جاهزة أو جافة، بجانب الفرق الطبية والدعم النفسي بواسطة العيادات المتنقلة والثابتة التابعة لوزارة الصحة. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذلك الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السيرفيس لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولى بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية، وموقف الأقاليم للسيرفيس في اتجاه القاهرة وباقي محافظات الجمهورية طبقاً لرغبة القادمين من دولة السودان. 

ولفت إلى أنه تم تكليف الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ بذلك، مع المتابعة الميدانية من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والعميد ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، وأيضًا رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية.

ويتم يوميًا، وعلى مدار الساعة تذليل كل العقبات، بجانب التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وبدعم من شباب المتطوعين لتقديم الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب والإقامة ووسائل النقل، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى. 

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أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتابعة الميدانية المعابر البرية حركه نقل الركاب دولة السودان الشقيقة الوافدين من دولة السودان

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