السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى سوهاج

مشاجرة
مشاجرة

أصيب مزارع وبائع أدوات منزلية بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، بناحية الرياينة بطهطا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة شخصين في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بناحية الرياينة.

بالانتقال والفحص تبین أن المشاجرة بين كل من طرف أول: "عبدالراضي ب ع م- 30 سنة- مزارع"، مصاب بطلق ناري بالفخذ الیمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوھاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، و"عبدالعلیم و ا ع- 19 سنة- سائق"، وطرف ثانٍ: "محمد م ع ا- 29 سنة- بائع أدوات منزلیة"، مصاب بطلق ناري بالقدم الیسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوھاج التعلیمي، و"مصطفى ح ر ب- 28 سنة- عامل بأجر.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بینھما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب.

واتهم الأول من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني، واتهم الأول من الطرف الثاني، الثاني من الطرف الأول، بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما مما نتج عنه الإصابات المُشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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